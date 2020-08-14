Судья отменил гол "Спартака", но это не помешало красно-белым победить дома "Ахмат"

Московский "Спартак" обыграл дома грозненский "Ахмат" (2:0) в матче 2-го тура чемпионата России по футболу. Счёт в матче был открыт на 17-й минуте Ларссоном, правда, после просмотра VAR судья отменил его из-за игры рукой. На этот раз претензий к судье нет.