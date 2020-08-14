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Судья отменил гол "Спартака", но это не помешало красно-белым победить дома "Ахмат"

Московский клуб без главного тренера победил со счётом 2:0.

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Фото © ФК "Спартак"

Московский "Спартак" обыграл дома грозненский "Ахмат" (2:0) в матче 2-го тура чемпионата России по футболу. Счёт в матче был открыт на 17-й минуте Ларссоном, правда, после просмотра VAR судья отменил его из-за игры рукой. На этот раз претензий к судье нет.

Футболисты красно-белых доказали, что не собираются сдаваться, и сначала Ларссон реализовал пенальти.

А затем Понсе сделал счёт 2:0.

Таким образом, "Спартак" без приболевшего Доменико Тедеско одержал первую победу в сезоне. "Ахмат" же уезжает из Москвы без очков.

Тедеско пропустил матч "Спартака" из-за болезни. Тест на коронавирус у него отрицательный

В матче с "Ахматом" командой руководит Андреас Хинкель.

РПЛ. 2-й тур

"Спартак" — "Ахмат" — 2:0

Голы: Ларссон 52' (1:0, пенальти), Понсе 69' (2:0)

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