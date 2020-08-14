Новые Загитова и Медведева. Кого растит Тутберидзе на смену сбежавшим звёздам

В это межсезонье Этери Тутберидзе потеряла двух топовых фигуристок: Александра Трусова и Алёна Косторная ушли в академию Евгения Плющенко. Конечно, в "Хрустальном" грустят, но работу не прекращают. Во-первых, с ними остались Анна Щербакова и Алина Загитова, которая может вернуться на большой лёд. Во-вторых, на очереди — суперталантливые юниорки, которые готовы ворваться во взрослый спорт.

Камила Валиева — новая Загитова

14-летнюю Камилу Валиеву считают подрастающей сменой для Алины Загитовой. Юная фигуристка уже год как живёт в статусе потенциальной олимпийской чемпионки 2022 года. Фанаты уверены, что она, как и Загитова в 2018-м, сумеет ворваться в большой спорт и мгновенно уделать конкуренток, которые в последние годы оккупировали мировые пьедесталы.

Фото © ТАСС / Сергей Бобылев

Девочка родилась в Казани в 2006 году, в Москве семья Валиевых оказалась в 2012 году. А в группу Этери Тутберидзе Камила попала летом 2018 года, по сути став своеобразной заменой уехавшей в Канаду Евгении Медведевой. У Валиевой есть всё, чтобы стать большой чемпионкой: сумасшедшие прыжки, опьяняющее катание, которое эксперты даже не осмеливаются называть детским, и чемпионский дух, чем она очень напоминает Алину Загитову.

Когда я уже была в группе Этери Георгиевны, я смотрела на Алину, как она работает. И меня это восхищало. Когда она накатывала программы и если вдруг у неё что-то не получалось, она делала и делала, переделывала, пока не получится. Для меня она наставник в том, что надо добиваться целей. Она ставит их себе и идёт к ним Камила Валиева Чемпионка мира среди юниоров

Валиева тоже предпочитает не говорить, а делать. В своих интервью она всегда сдержанна и скромна, а вот на льду выполняет сложнейшие элементы и бьёт мировые рекорды. В её арсенале есть столь важные сейчас четверные прыжки, а в списке достижений — побитый мировой рекорд Александры Трусовой. Прошедший сезон для Валиевой получился и вовсе идеальным: она выиграла два этапа Гран-при, победила в финале, а также стала чемпионкой мира среди юниоров. Важно и другое: на главных стартах сезона Валиева уделала хвалёную американку Алису Лью, которую уже успели окрестить непобедимой.

После предательского ухода Трусовой и Косторной Тутберидзе, судя по всему, начала осуществлять план мести и продвигать Валиеву. 14-летнюю Камилу в качестве исключения собираются допустить до прокатов со взрослыми фигуристками, хотя в правилах зафиксирован 15-летний рубеж для перехода с юниорского уровня. Эксперты уверены, что Валиева не потеряется среди Щербаковой, Косторной, Трусовой, Медведевой, Туктамышевой и Загитовой, если та решит вернуться.

Если Валиева готова выступать на взрослых турнирах, есть желание у тренерского штаба и федерации, то почему нет? Камила является чемпионкой среди юниоров. Некий уайлд-кард здесь возможен. Наверное, выступление Валиевой на российских турнирах — вполне адекватное решение. У Камилы есть техническая база, она обладает четверными прыжками. Чем раньше начать тренироваться, тем впоследствии будет легче Максим Траньков Двукратный олимпийский чемпион

Конечно, будет уместно, если Валиева начнёт выступать на взрослых турнирах. Она очень хорошо катается. У нас так Сотникова в 13 лет выигрывала чемпионат России. Шансы Валиевой среди лучших фигуристок России? Огромные. Просто на международных турнирах нельзя выступать до 15 лет. Это правильно, если Валиева будет выступать на взрослых турнирах. Она катается лучше всех Александр Жулин Чемпион мира, Европы и СССР

Мнение фанатов разделилось: одни считают, что излишнее внимание и такие льготы могут навредить карьере Валиевой, другие вспоминают пример Елизаветы Туктамышевой и считают, что Камила вполне готова ко взрослому спорту. Сама юная фигуристка в стиле своего кумира Алины Загитовой сохраняет молчание и продолжает тренироваться: недавно она продемонстрировала сложнейший каскад четверного и тройного тулупов.

Аделия Петросян — новая Медведева

Следующая юная фигуристка в конвейере Этери Тутберидзе — 13-летняя Аделия Петросян. О ней многие узнали, когда Александра Трусова уходила к Плющенко: тогда появилась информация, что и Аделия тоже отправится в том же направлении. Тогда спортсменке даже пришлось создать профиль в "Инстаграме", чтобы опровергнуть этот вброс

Петросян пока не владеет элементами из категории ультра-си, но уже покоряет зрителей, несмотря на свой юный возраст. Ей присуще элегантное и пластичное катание, которое вкупе с соответствующим выбором музыки создаёт особую магию на льду. В этом Аделия схожа с Евгенией Медведевой, которая тоже с юных лет влюбляла в себя публику невероятной энергетикой. К тому же даже во внешности двух фигуристок есть что-то общее.

Слева — Евгения Медведева, справа — Аделия Петросян. Фото © instagram / adeliya_petrosian / jmedvedevaj