В МЧС рассказали автомобилистам, как водить в сильный дождь

Специалисты МЧС РФ напомнили автовладельцам о правилах безопасности при сильном дожде. Отмечается, что водителям не следует забывать о том, что в мокрую погоду у машин увеличивается тормозной путь в несколько раз. Об этом сообщает РИА "Новости".

Кроме того, лужи и грязь могут прятать опасные ямы и открытые люки на дорогах. Также спасатели отметили, что из-за непогоды сильно ухудшается видимость на проезжей части, поэтому нужно соблюдать скоростной режим и быть предельно внимательным за рулём.

В МЧС поведали о том, что в случае сильного дождя лучше остановиться и переждать на обочине.

Стоит отметить, что спасатели советуют не выходить из дома, если вы знаете о том, что ожидается ухудшение погоды. Если вы уже вышли на улицу и пошёл дождь, то необходимо укрыться в ближайшем помещении (например, в подъезде жилого дома или в магазине). Не стоит прятаться в подвалах, потому что они могут быть затоплены.