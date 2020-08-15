Узнавай важные новости первым

Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Посмотреть видео можно на основной версии сайта

Врио губернатора Камчатки Солодов рассказал Лайфу о любимом месте в регионе — видео

Он признался, что на Курильском озере можно наблюдать мудрость природы и учиться у неё.

170

Видео © LIFE

Временно исполняющий обязанности главы Камчатского края Владимир Солодов рассказал Лайфу, что его любимое место в регионе — Курильское озеро, которое является кратерным. На берегах этого водоёма нередко можно встретить бурых медведей.

Мне лично больше всего, конечно, нравится Курильское озеро, потому что там уникальное такое место, где можно медведей понаблюдать, где можно одновременно красотой насладиться, — сказал врио губернатора.

"Это то, что превосходит мировые курорты". Чернышенко поделился с Лайфом эмоциями от первого визита на Камчатку

Сейчас в кабмине планируют решать вопрос с развитием туризма в регионе и снижением цен.

По словам Солодова, в районе озера "можно наблюдать мудрость природы и у неё учиться".

Очень там символично всё, поэтому, мне кажется, это самое такое символическое место, — отметил он.

Ранее в беседе с Лайфом Владимир Солодов объяснил свою идею запрета воздушных шариков на Камчатке. Врио главы региона рассказал, что, по словам экологов, шары являются главным фактором смертности птиц в крае.

Выбор редакции

Loading...