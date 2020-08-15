Врио губернатора Камчатки Солодов рассказал Лайфу о любимом месте в регионе — видео

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Временно исполняющий обязанности главы Камчатского края Владимир Солодов рассказал Лайфу, что его любимое место в регионе — Курильское озеро, которое является кратерным. На берегах этого водоёма нередко можно встретить бурых медведей.

— Мне лично больше всего, конечно, нравится Курильское озеро, потому что там уникальное такое место, где можно медведей понаблюдать, где можно одновременно красотой насладиться, — сказал врио губернатора.

По словам Солодова, в районе озера "можно наблюдать мудрость природы и у неё учиться".

— Очень там символично всё, поэтому, мне кажется, это самое такое символическое место, — отметил он.