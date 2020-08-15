"Это то, что превосходит мировые курорты". Чернышенко поделился с Лайфом эмоциями от первого визита на Камчатку

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Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко в беседе с корреспондентом Лайфа поделился впечатлениями от первого в своей жизни визита на Камчатку, отметив высокий туристический потенциал региона.
Он признался, что ранее намного активнее был знаком с заграничным туризмом в силу своей работы. При этом на Камчатке Чернышенко уже ознакомился со всеми основными достопримечательностями.
Мишустин предложил "романтикой" завлекать молодёжь на КамчаткуПо его словам, ключевой вопрос заключается в условиях жизни в регионе.
— Я действительно могу сказать, не для красивого слова: это то, что превосходит мировые курорты. Которые являются символами — в Исландии, Америке или Канаде. Потенциал огромный, — подчеркнул вице-премьер.
При этом сейчас кабмин прорабатывает различные варианты развития туристической инфраструктуры в регионе. Более того, Агентством по стратегическим инициативам было отобрано несколько проектов по данному вопросу.
Народу полно, море классное. Силуанов рассказал Лайфу, как провёл отпуск в КрымуПо словам главы региона Сергея Аксёнова, за июль на полуострове отдохнуло более 1,4 миллиона человек.
Свой отпуск в нынешнем году вице-премьер провёл в Крыму. По признанию Чернышенко, время отдыха пролетело настолько быстро, что он отпуска "не заметил".