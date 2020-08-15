На Украине избили националиста, обвиняемого в нападении на российское посольство

Националист с Украины Владимир Кошовенко отдыхал в городе под названием Геническ, где "почти нигде нет" украинской символики, и там его вместе с братом избили неизвестные. Об этом он рассказал в "Фейсбуке".

По его словам, хотя они находились у себя на родине, разговаривая на "родном соловьином" языке, приходилось ловить на себе взгляды, словно на чужаке или враге. И, по его мнению, именно это и "ненависть молодых людей ко всему проукраинскому, к Украине" стали причиной, из-за которой на него с братом напала местная молодёжь.

Кошовенко посетовал,что в городе не встретил офисов украинских националистических организаций, и рекомендовал всем, кто поедет на отдых в подобные места, брать с собой оружие или хотя бы газовый баллончик.

Осенью 2019 года он был заочно осуждён российским следствием по обвинению в нападении на Посольство РФ в Киеве весной 2016 года. Позже Кошовенко разместил в соцсетях публикацию, в которой похвастался этим и тем, что "стал врагом России".