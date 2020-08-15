Сравнение голосов Мардж Симпсон и напарницы Байдена на выборах в США "унизило" синеволосую героиню мультсериала

Marge Simpson has something to say. pic.twitter.com/viux96bAPf— TheSimpsons (@TheSimpsons) August 14, 2020
Советник Трампа на выборах президента Дженна Эллис в шутку сравнила голос кандидата в вице-президенты от демократов Камалы Харрис с голосом Мардж — персонажа из популярного мультфильма "Симпсоны". И, по мнению последней, на самом деле это было вовсе не шуткой, а оскорблением. Видеоответ был опубликован в официальном аккаунте сериала.
Жители США поверили новым предсказаниям "Симпсонов", среди которых оказалась смерть Дональда ТрампаПоразительные совпадения обсуждают пользователи "Твиттера", сверяя фото из новостей и мультсериала.
Мардж признаёт, что обычно не лезет в политику, однако её дочь Лиза сказала ей, что подобное сравнение её голоса с голосом Харрис не очень похоже на комплимент. И поэтому она подчёркивает, что своих детей учит "не обзываться", и упрекает советницу Трампа в том, что та позволила себе это.
— Как обычная домохозяйка, я начинаю чувствовать, что по отношению ко мне проявили неуважение, я бы сказала даже грубее. Я бы сказала, как я раздражена, но меня могут "запикать", — сказала Мардж.
Сериал "Симпсоны" выходит на экраны с 1989 года, в нём помимо постоянных участников — семейки из США — героями часто становятся знаменитости, а сами создатели мультфильма охотно иронизируют в своём детище над мировой повесткой, нередко словно предсказывая те или иные события.