Природный пожар в заповеднике в Калифорнии охватил более 11 тысяч гектаров

Frightening moment 'Firenado' forms in Los Angeles as wildfires burn through Southern California and 250 residents are evacuated from their homes.— Oigetit Fake News Filter (@oigetit_com) August 15, 2020
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Video Credit: @DailyMail pic.twitter.com/BbXJ8ValuO
Природный пожар, который начался несколько дней назад на территории Национального заповедника в американском городе Лос-Анджелес (штат Калифорния) уже распространился примерно на 11,5 тысячи гектаров. Об этом сообщает телеканал CBC.
Уточняется, что площадь возгорания может ещё увеличиться из-за жаркой погоды в данном регионе. По предварительным данным спасателей, минимум три строения были уничтожены огнём, ещё свыше пяти тысяч домов находятся под угрозой.
Два человека погибли при пожаре в частном доме в ПодмосковьеОтмечается, что жильцы часто выпивали спиртное и вели аморальный образ жизни.
Стоит отметить, что информации о пострадавших в результате пожара пока не поступало.
Ранее появлялись сведения о том, что природный пожар на склонах гор Сан-Гейбриел вблизи Лос-Анджелеса охватил около четырёх тысяч гектаров. В тушении были задействованы около 500 пожарных, 50 единиц техники и 9 вертолётов.
По мнению спасателей, на ликвидацию очага возгорания потребуется несколько дней. О причинах возникновения пожара пока не сообщается.