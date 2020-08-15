Природный пожар в заповеднике в Калифорнии охватил более 11 тысяч гектаров

Frightening moment 'Firenado' forms in Los Angeles as wildfires burn through Southern California and 250 residents are evacuated from their homes.



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Video Credit: @DailyMail pic.twitter.com/BbXJ8ValuO — Oigetit Fake News Filter (@oigetit_com) August 15, 2020

Природный пожар, который начался несколько дней назад на территории Национального заповедника в американском городе Лос-Анджелес (штат Калифорния) уже распространился примерно на 11,5 тысячи гектаров. Об этом сообщает телеканал CBC.

Уточняется, что площадь возгорания может ещё увеличиться из-за жаркой погоды в данном регионе. По предварительным данным спасателей, минимум три строения были уничтожены огнём, ещё свыше пяти тысяч домов находятся под угрозой.

Стоит отметить, что информации о пострадавших в результате пожара пока не поступало.

Ранее появлялись сведения о том, что природный пожар на склонах гор Сан-Гейбриел вблизи Лос-Анджелеса охватил около четырёх тысяч гектаров. В тушении были задействованы около 500 пожарных, 50 единиц техники и 9 вертолётов.