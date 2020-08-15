В конгрессе США взбесились после "нацеливания" С-400 на самолёты F-16 в Турции

Американские конгрессмены были очень недовольны из-за совместных учений в ноябре прошлого года российской зенитно-ракетной системы (ЗРС) С-400 "Триумф" и самолёта четвёртого поколения F-16 Fighting Falcon, который производят в США. Об этом сообщает Defense News.
Уточняется, что данные испытания некоторые представители конгресса расценили как публичное "нацеливание" ЗРС на американский истребитель. Они истолковали это как "скрытую угрозу другим пользователям F-16, в частности Соединённым Штатам".
Глава "Ростеха" рассказал Путину, что прорабатывается поставка второй партии С-400 ТурцииСумма уже завершённого контракта составила 2,5 миллиарда долларов.
— Это не только было намеренной провокацией, но и произошло на следующий день после того, как [президент Турции Реджеп] Эрдоган побывал в Овальном кабинете, — рассказал собеседник издания.
Стоит отметить, что после того, как Турция купила у России системы С-400, была приостановлена работа по модернизации турецких F-16 Fighting Falcon, которую должна осуществлять американская компания Lockheed Martin. Кроме того, это угрожает сделке между Анкарой и Исламабадом на сумму около 1,5 миллиарда долларов, предполагающую покупку Пакистаном 30 ударных вертолётов T129 турецкого производства, получающих двигатели CTS800, изготавливаемые по лицензии со стороны Штатов.
"Слону дробина в мягкую ткань". В России оценили возможные санкции США в отношении Турции из-за покупки С-400"Эрдоган — парень упёртый, на него вряд ли это подействует", — заявили в Совфеде.
Ранее сообщалось, что в конгресс США внесли проект о санкциях против Турции из-за покупки ею российских зенитно-ракетных систем С-400. До этого американцы уже не раз угрожали Турции санкциями, если страна не избавится от российских ЗРС, однако Анкара всё равно продолжила закупать у России комплексы. Их поставки начались 12 июля 2019 года.