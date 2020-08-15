В конгрессе США взбесились после "нацеливания" С-400 на самолёты F-16 в Турции

Американские конгрессмены были очень недовольны из-за совместных учений в ноябре прошлого года российской зенитно-ракетной системы (ЗРС) С-400 "Триумф" и самолёта четвёртого поколения F-16 Fighting Falcon, который производят в США. Об этом сообщает Defense News.

Уточняется, что данные испытания некоторые представители конгресса расценили как публичное "нацеливание" ЗРС на американский истребитель. Они истолковали это как "скрытую угрозу другим пользователям F-16, в частности Соединённым Штатам".

— Это не только было намеренной провокацией, но и произошло на следующий день после того, как [президент Турции Реджеп] Эрдоган побывал в Овальном кабинете, — рассказал собеседник издания.

Стоит отметить, что после того, как Турция купила у России системы С-400, была приостановлена работа по модернизации турецких F-16 Fighting Falcon, которую должна осуществлять американская компания Lockheed Martin. Кроме того, это угрожает сделке между Анкарой и Исламабадом на сумму около 1,5 миллиарда долларов, предполагающую покупку Пакистаном 30 ударных вертолётов T129 турецкого производства, получающих двигатели CTS800, изготавливаемые по лицензии со стороны Штатов.