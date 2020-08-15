Число участников очередной несанкционированной акции в Хабаровске снизилось в десять раз по сравнению с первой

Видео © LIFE
Число участников несанкционированной акции в Хабаровске, которая проходит в городе шестую неделю, вновь заметно уменьшилось. 15 августа на улицы вышло около 300–400 человек, сообщает пресс-служба администрации города.
Профессор ВШЭ объяснил Лайфу, почему на акции в Хабаровске стало выходить меньше людейЭксперт уверен, что всё больше человек понимают бессмысленность протестов, так как их бывшего губернатора могут отпустить только по решению суда.
Стоит отметить, что эта цифра в 10 раз меньше, нежели была зафиксирована на первой акции. Также сообщается, что в шествие по городу отправилось не более 1,5 тысячи человек.
Число участников несанкционированной акции в Хабаровске продолжает уменьшатьсяНа городской площади дежурят медики, готовые оказать экстренную помощь в случае необходимости.
Правоохранители зафиксировали 3817 административных правонарушений, которые совершили участники "автопробегов" по улицам города. Кроме того, сотрудники полиции составили 139 протоколов об административных правонарушениях за все эти недели.