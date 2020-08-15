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Число участников очередной несанкционированной акции в Хабаровске снизилось в десять раз по сравнению с первой

В шествие по городу отправилось не более полутора тысяч человек.

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Видео © LIFE

Число участников несанкционированной акции в Хабаровске, которая проходит в городе шестую неделю, вновь заметно уменьшилось. 15 августа на улицы вышло около 300–400 человек, сообщает пресс-служба администрации города.

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Эксперт уверен, что всё больше человек понимают бессмысленность протестов, так как их бывшего губернатора могут отпустить только по решению суда.

Стоит отметить, что эта цифра в 10 раз меньше, нежели была зафиксирована на первой акции. Также сообщается, что в шествие по городу отправилось не более 1,5 тысячи человек.

Число участников несанкционированной акции в Хабаровске продолжает уменьшаться

На городской площади дежурят медики, готовые оказать экстренную помощь в случае необходимости.

Правоохранители зафиксировали 3817 административных правонарушений, которые совершили участники "автопробегов" по улицам города. Кроме того, сотрудники полиции составили 139 протоколов об административных правонарушениях за все эти недели.

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