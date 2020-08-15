До 20 градусов тепла и облачно. Синоптики рассказали москвичам о погоде 15 августа

В столице России в субботу ожидается облачная погода с прояснениями, преимущественно без осадков. Температура днём в Москве поднимется до 18–20 градусов выше нуля, сообщают в Гидрометцентре России.

В ночь на воскресенье она может опуститься до плюс девяти градусов. Северо-западный и западный ветер будет дуть со скоростью 4–9 м/с. Атмосферное давление составит около 750 мм рт. ст.