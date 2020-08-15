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До 20 градусов тепла и облачно. Синоптики рассказали москвичам о погоде 15 августа

Ночью столбики термометров будут показывать девять градусов со знаком плюс.

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В столице России в субботу ожидается облачная погода с прояснениями, преимущественно без осадков. Температура днём в Москве поднимется до 18–20 градусов выше нуля, сообщают в Гидрометцентре России.

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По его словам, до этого момента будет холоднее нормы.

В ночь на воскресенье она может опуститься до плюс девяти градусов. Северо-западный и западный ветер будет дуть со скоростью 4–9 м/с. Атмосферное давление составит около 750 мм рт. ст.

В Подмосковье же воздух днём прогреется до 16–21 градуса тепла. А в ночное время столбики термометров опустятся всего до шести градусов выше нуля.

Почти две месячные нормы осадков выпало за июль в Москве

Согласно прогнозу Гидрометцентра, небольшие дожди возможны и сегодня.

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