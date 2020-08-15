МГУ стал лучшим из российских вузов в шанхайском рейтинге

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова возглавил список российских вузов в престижном Академическом рейтинге университетов мира (ARWU), заняв в общем списке 93-е место. Такие данные приводятся на официальном сайте компании ShanghaiRanking Consultancy.

Помимо МГУ в первую тысячу лучший учебных заведений мира вошло ещё 11 вузов из России, при этом у шести из них результаты оказались хуже прошлогодних и только у одного они улучшились.

Ежегодный Академический рейтинг университетов мира (ARWU) публикуется компанией ShanghaiRanking Consultancy с 2003 года, в его основе лежит прозрачная методология и сбор объективных сторонних данных, среди которых, в частности, количество выпускников или сотрудников, получивших Нобелевскую или Филдсовскую премии, цитируемость исследователей, количество публикаций и многие другие параметры.