Пенсионер из США установил рекорд скорости на автомобиле, но остался недоволен

В США на соляном озере Бонневиль установлен новый мировой рекорд скорости передвижения по земле среди автомобилей, которые оснащены традиционными поршневыми двигателями. Об этом сказано в посте в аккаунте авто, на котором был побит рекорд, в соцсети "Фейсбук".

— Мы пришли сюда за рекордом — более 450 миль в час — и мы этого добились! Босс счастлив, — говорится в сообщении.

Однако сам рекордсмен сетует, что у его счастья есть предел, поскольку он рассчитывал показать более высокий результат. Мужчина отказался от своей затеи из-за возникших с двигателем проблем.

Его машина Speed Demon 715 показала максимальную скорость в 775 км/ч, однако в качестве окончательного результата было взято среднее время обоих заездов — 757 км/ч. Предыдущий рекорд в данной категории был установлен в 2018 году, тогда машину смогли разогнать до 722 км/ч.