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Пенсионер из США установил рекорд скорости на автомобиле, но остался недоволен

По словам мужчины, он ожидал лучшего результата.

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В США на соляном озере Бонневиль установлен новый мировой рекорд скорости передвижения по земле среди автомобилей, которые оснащены традиционными поршневыми двигателями. Об этом сказано в посте в аккаунте авто, на котором был побит рекорд, в соцсети "Фейсбук".

Мы пришли сюда за рекордом — более 450 миль в час — и мы этого добились! Босс счастлив, — говорится в сообщении.

Однако сам рекордсмен сетует, что у его счастья есть предел, поскольку он рассчитывал показать более высокий результат. Мужчина отказался от своей затеи из-за возникших с двигателем проблем.

Российский атлет установил сразу два рекорда за сутки

Спортсмен за минимальное время сумел преодолеть дистанции Mountain Race и знаменитого туристического маршрута "Кругосветка" вокруг Эльбруса.

Его машина Speed Demon 715 показала максимальную скорость в 775 км/ч, однако в качестве окончательного результата было взято среднее время обоих заездов — 757 км/ч. Предыдущий рекорд в данной категории был установлен в 2018 году, тогда машину смогли разогнать до 722 км/ч.

Ранее Лайф публиковал видеозапись, на которой программист из Томска установил новый мировой рекорд по жиму штанги под водой.

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