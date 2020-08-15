Премьер Японии поклялся, что его страна больше никогда не вступит в войну

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ, выступая на церемонии, приуроченной к 75-й годовщине капитуляции во Второй мировой войне, заявил, что больше никогда его страна не будет принимать участие в войнах. Трансляция мероприятия велась в соцсетях.

— Мы продолжим следовать этой клятве, — сказал Абэ, после чего почтил память всех жителей страны, которые погибли в годы войны.

После этого была объявлена минута молчания, следом за которой к нации обратился император Японии Нарухито. Он поддержал слова премьера и выразил желание, чтобы участия в войне не повторялось. Помимо этого он затронул тему коронавируса, заявив, что благодаря единству японский народ победит пандемию и все связанные с нею трудности.