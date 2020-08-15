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Врио главы Камчатки предложил запретить воздушные шарики в регионе. В разговоре с Лайфом Солодов объяснил свою идею — видео

Он отметил необходимость оценки рисков и неудобств такой инициативы.

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Видео © LIFE

Временно исполняющий обязанности губернатора Камчатского края Владимир Солодов на совещании у вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко предложил ввести мораторий на использование воздушных шаров в регионе, поскольку они наносят вред окружающей среде. Свою идею он пояснил в беседе с Лайфом.

Меня экологи уверяют, что это главный фактор смертности птиц на Камчатке, — заявил врио главы края.

Солодов отметил необходимость оценки этой инициативы, всех рисков и неудобств, которые она может нести.

Я думаю, что это вполне возможное решение, потому что мы вполне можем приучить детей к другим форматам. Бумажные фонарики, которые могут быть из экологических материалов, украшения, — сказал врио губернатора.

"Это то, что превосходит мировые курорты". Чернышенко поделился с Лайфом эмоциями от первого визита на Камчатку

Сейчас в кабмине планируют решать вопрос с развитием туризма в регионе и снижением цен.

По словам Солодова, использование шариков или, например, одноразовой посуды, пластиковых пакетов — вопрос культурной привычки. Прививать глубокое понимание природы, гордость за неё и бережное отношение к ней необходимо с детства, считает врио главы региона. Это поможет сформировать устойчивое будущее для Камчатки и всей страны.

Ранее Солодов рассказал Лайфу о рождении сына. Малыш появился на свет месяц назад.

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