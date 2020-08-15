В Мичигане орлан сбил правительственный беспилотник, приняв его за чайку

В американском штате Мичиган белоголовый орлан сбил правительственный беспилотник стоимостью 950 долларов, который составлял карту эрозии береговой линии. Вероятно, хищник принял дрон за чайку. Об этом говорится в заявлении на сайте правительства штата.
— Атака могла произойти из-за территориальной ссоры с электронным противником или просто из-за того, что орёл был голоден. Команда дронов EGLE обдумывает меры по снижению вероятности повторных атак, включая возможное изменение внешнего вида беспилотников, чтобы они меньше походили на чаек, — говорится в сообщении.
Орлан оторвал беспилотнику пропеллер, после чего тот упал в озеро Мичиган. Поиски дрона продолжались несколько дней, однако его так и не удалось найти. Отмечается, что орёл в схватке не пострадал.
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Инцидент произошёл 21 июля, но власти сообщили об этом только сейчас.
Ранее Лайф рассказывал, что птенец белоголового сипа смог выжить благодаря дрону военных после гибели матери, которая налетела на линии электропередачи.