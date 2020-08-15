В Мичигане орлан сбил правительственный беспилотник, приняв его за чайку

В американском штате Мичиган белоголовый орлан сбил правительственный беспилотник стоимостью 950 долларов, который составлял карту эрозии береговой линии. Вероятно, хищник принял дрон за чайку. Об этом говорится в заявлении на сайте правительства штата.

— Атака могла произойти из-за территориальной ссоры с электронным противником или просто из-за того, что орёл был голоден. Команда дронов EGLE обдумывает меры по снижению вероятности повторных атак, включая возможное изменение внешнего вида беспилотников, чтобы они меньше походили на чаек, — говорится в сообщении.

Орлан оторвал беспилотнику пропеллер, после чего тот упал в озеро Мичиган. Поиски дрона продолжались несколько дней, однако его так и не удалось найти. Отмечается, что орёл в схватке не пострадал.

Инцидент произошёл 21 июля, но власти сообщили об этом только сейчас.