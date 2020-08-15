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Оказалась под скалой на четырёхметровой глубине. В реке в Абхазии нашли тело россиянки, пропавшей после ДТП

Авария с участием квадроцикла произошла во время экскурсии 12 августа.

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Фото © Facebook / MCHS.Abkhazia

Водолазы нашли в реке Бзыбь в Абхазии тело жительницы Санкт-Петербурга, которая пропала после ДТП. Об этом сообщило Министерство чрезвычайных ситуаций республики в посте в "Фейсбуке".

Россиянка 1998 года рождения пропала во время экскурсии на квадроцикле, когда водитель транспортного средства не справился с управлением и съехал в реку с обрыва. Он сам, получивший незначительные ушибы и ссадины, смог выбраться из воды, а вот туристка исчезла.

Тело девушки обнаружил волонтёр, принимавший участие в поисках, в ста метрах от места ДТП вниз по течению. Оно находилось под скалой на глубине около четырёх метров.

В Абхазии обнаружили тело 4-летней девочки, пропавшей после ДТП

Течение реки Бзыбь унесло его за 30 километров от места аварии.

Ранее Лайф писал, что за неделю после открытия границу России с Абхазией пересекло около 160 тысяч человек.

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