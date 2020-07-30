Птенец выжил после гибели матери, которая налетела на линии электропередачи, благодаря дрону военных

Ни одно реалити-шоу не будет настолько увлекательным, как то, что довелось увидеть на днях пользователям Сети. Правда, завязка истории получилась трагичной: мама, принадлежащая роду белоголового сипа, погибла, налетев на линию электропередачи. В гнезде у неё остался малыш, которого отец в одиночку бы не смог обеспечить пищей. Поэтому в дело вступили орнитологи, пишет Haaretz.
Видео © Facebook / Israel Raptor Nest Cam - עופות דורסים בשידור חי
Популяция хищных птиц в последнее время довольно сильно пострадала, поэтому специалисты установили возле гнёзд камеры, чтобы следить за жизнью разных видов. В марте этого года им удалось заметить трудное положение, в котором оказались птенец и его родитель. Забрать в зоопарк и там ухаживать за малышом было не слишком хорошей идеей, поэтому военные предложили свой вариант.
Фото © Facebook / Israel Raptor Nest Cam - עופות דורסים בשידור חי
На протяжении 52 дней операторы армии Израиля отправляли дрон с кормом раз в пару дней, чтобы птенец не голодал. Корм обкалывали витаминами сотрудники зоопарка Негев, чтобы малыш белоголового сипа поскорее окреп. А военные проводили учения и тренировки на макете, чтобы не ошибиться во время настоящей доставки груза. Миссия "Мама-дрон" прошла успешно, и на днях подросший птенец совершил свой первый самостоятельный полёт.