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Читай по губам. Во Франции выпустят защитные маски для глухих

Широкая прозрачная часть позволяет видеть, что произносит собеседник.

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Фото © Twitter / le_Parisien

Одна из крупнейших во Франции ассоциаций инвалидов France Handicap развёртывает производство защитных масок, позволяющих читать речь собеседника по губам, сообщает Le Figaro. Ежедневно будут выпускать до 300 таких приспособлений.

Маска с прозрачным экраном, сделанным из поливинилхлоридной плёнки, снабжена петлями из эластика либо затяжками на липучках. С их помощью она плотно крепится к лицу.

Идея приспособления принадлежит жительнице Тулузы Аниссе Мекрабеш, которая страдает глухотой. Денежные средства на проект она начала собирать через краудфандинговую платформу, а ассоциация присоединилась, предложив обеспечить производство и реализацию товаров.

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