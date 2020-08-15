Читай по губам. Во Франции выпустят защитные маски для глухих

Одна из крупнейших во Франции ассоциаций инвалидов France Handicap развёртывает производство защитных масок, позволяющих читать речь собеседника по губам, сообщает Le Figaro. Ежедневно будут выпускать до 300 таких приспособлений.
Маска с прозрачным экраном, сделанным из поливинилхлоридной плёнки, снабжена петлями из эластика либо затяжками на липучках. С их помощью она плотно крепится к лицу.
À Évreux, on fabrique des masques pour lire sur les lèvres— Le Parisien (@le_Parisien) August 14, 2020
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Идея приспособления принадлежит жительнице Тулузы Аниссе Мекрабеш, которая страдает глухотой. Денежные средства на проект она начала собирать через краудфандинговую платформу, а ассоциация присоединилась, предложив обеспечить производство и реализацию товаров.
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