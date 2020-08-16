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У московской пенсионерки украли, но не смогли открыть сейф с 16 млн рублей

Полицейским потребовались всего сутки, чтобы установить местоположение похищенного.

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Фото © ТАСС / MAGPHOTO

Пожилая жительница Москвы обратилась в полицию с заявлением о краже у неё 16 миллионов рублей. По словам пенсионерки, неизвестные ночью проникли в её дом на северо-западе столицы и похитили сейф, в котором находились деньги. Оперативникам удалось быстро установить, куда злоумышленники увезли похищенный сейф.

Сотрудниками полиции установлено, что неизвестные путём отжатия окна проникли в дом, совершили кражу сейфа, в котором находились денежные средства в сумме 15,8 млн рублей, и скрылись. По адресу: ул. Воротынская, дом 16, в закрытом состоянии обнаружен сейф, ничего не похищено, — рассказали в пресс-службе.

Несмотря на то что преступники так и не смогли похитить деньги, по факту инцидента было возбуждено уголовное дело по статье "Кража в особо крупном размере". Виновным может грозить до 10 лет лишения свободы.

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Пока не известно, заявлял ли кто-нибудь из участниц конфликта в полицию.

Как сообщал Лайф, ранее в Москве пенсионерка раскрыла кражу на 200 тысяч рублей по бутербродам из холодильника.

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