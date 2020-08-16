Хоккеист Свечников получил ужасную травму и рискует пропустить плей-офф

Российский нападающий клуба НХЛ "Каролина Харрикейнз" Андрей Свечников в третьем матче серии первого раунда плей-офф Кубка Стэнли получил травму и был вынужден досрочно завершить игру.
В третьем периоде матча с "Бостон Брюинз"(1:3) Андрей на чужом пятаке вёл борьбу с капитаном "мишек" словаком Здено Харой, однако в результате этого противостояния неудачно подвернул ногу и упал на площадку. Покинуть лёд россиянин смог только с помощью партнёров.
Andrei Svechnikov got tied up with Zdeno Chara and oh man. That ankle. That looked horrible. pic.twitter.com/12zW1bpxQ1— Evan Marinofsky (@emarinofsky) August 15, 2020
Главный тренер "ураганов" Род Бриндамор расстроен травмой российского нападающего. Наставник отметил, что ему очень жаль Андрея.
— Сейчас сложно что-то оценивать. Но все видели, что парень упал и выглядело это не очень хорошо. Это всё, о чём я сейчас думаю. Очень жаль, что это произошло с ним. Больше ничего не могу говорить, если честно, — приводит слова Бриндамора журналист Грег Вышински.
20-летний Андрей Свечников является одним из лидеров "Каролины". В нынешнем плей-офф Кубка Стэнли россиянин провёл шесть игр, забросил в них четыре шайбы и трижды ассистировал партнёрам.
НХЛ. Плей-офф Кубка Стэнли. Первый раунд
- "Каролина" — "Бостон" — 1:3 (0:0; 0:1; 1:2), в серии 1-2
- "Аризона" — "Колорадо" — 4:2 (1:0; 1:1; 2:1), в серии 1-2
- "Коламбус" — "Тампа" — 2:3 (0:1; 1:2; 1:0), в серии 1-2
- "Чикаго" — "Вегас" — 1:2 (0:1; 0:1; 1:0), в серии 0-3.