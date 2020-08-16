Хоккеист Свечников получил ужасную травму и рискует пропустить плей-офф

Российский нападающий клуба НХЛ "Каролина Харрикейнз" Андрей Свечников в третьем матче серии первого раунда плей-офф Кубка Стэнли получил травму и был вынужден досрочно завершить игру.

В третьем периоде матча с "Бостон Брюинз"(1:3) Андрей на чужом пятаке вёл борьбу с капитаном "мишек" словаком Здено Харой, однако в результате этого противостояния неудачно подвернул ногу и упал на площадку. Покинуть лёд россиянин смог только с помощью партнёров.

Andrei Svechnikov got tied up with Zdeno Chara and oh man. That ankle. That looked horrible. pic.twitter.com/12zW1bpxQ1 — Evan Marinofsky (@emarinofsky) August 15, 2020

Главный тренер "ураганов" Род Бриндамор расстроен травмой российского нападающего. Наставник отметил, что ему очень жаль Андрея.

— Сейчас сложно что-то оценивать. Но все видели, что парень упал и выглядело это не очень хорошо. Это всё, о чём я сейчас думаю. Очень жаль, что это произошло с ним. Больше ничего не могу говорить, если честно, — приводит слова Бриндамора журналист Грег Вышински.

20-летний Андрей Свечников является одним из лидеров "Каролины". В нынешнем плей-офф Кубка Стэнли россиянин провёл шесть игр, забросил в них четыре шайбы и трижды ассистировал партнёрам.

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