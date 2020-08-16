Глава МВД Филиппин повторно заразился коронавирусом

Глава МВД Филиппин Эдуардо Аньо заявил, что у него во второй раз за текущий год подтвердился диагноз коронавирусной инфекции. Об этом сообщает телеканал CNN Philippines.

— 13 августа у меня начались симптомы гриппа, в том числе боль в горле и по всему телу, и я принял решение самоизолироваться, а на следующий день прошёл обследование, — приводит телеканал его слова.

Министр призвал всех людей, с которыми контактировал в последние несколько дней, последовать его примеру и обратить внимание на наличие у себя симптомов. Он также отметил, что делает публичное заявления, чтобы обратить внимание на опасность, которую несёт коронавирус, и подчеркнуть важность соблюдения санитарных норм.

Журналисты отмечают, в марте Аньо стал первым министром Филиппин, у которого подтвердился коронавирус. По данным издания, за минувшие сутки в стране было выявлено более четырёх тысяч новых случаев, а их общее количество превысило 157 тысяч.