Узнавай важные новости первым

Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Посмотреть видео можно на основной версии сайта

Глава МВД Филиппин повторно заразился коронавирусом

Весной он стал первым министром в стране, у которого выявили заболевание.

87
Post cover

Фото © ЕРА/ТАСС

Глава МВД Филиппин Эдуардо Аньо заявил, что у него во второй раз за текущий год подтвердился диагноз коронавирусной инфекции. Об этом сообщает телеканал CNN Philippines.

13 августа у меня начались симптомы гриппа, в том числе боль в горле и по всему телу, и я принял решение самоизолироваться, а на следующий день прошёл обследование, — приводит телеканал его слова.

"Думали, обычная простуда". Блогер Саша Спилберг рассказала, как заболела коронавирусом

По её словам, сейчас инфекция проявляется не так сильно.

Министр призвал всех людей, с которыми контактировал в последние несколько дней, последовать его примеру и обратить внимание на наличие у себя симптомов. Он также отметил, что делает публичное заявления, чтобы обратить внимание на опасность, которую несёт коронавирус, и подчеркнуть важность соблюдения санитарных норм.

Российскую вакцину от коронавируса осенью испытают на Филиппинах

Проверка начнётся после завершения двух этапов тестирования в РФ.

Журналисты отмечают, в марте Аньо стал первым министром Филиппин, у которого подтвердился коронавирус. По данным издания, за минувшие сутки в стране было выявлено более четырёх тысяч новых случаев, а их общее количество превысило 157 тысяч.

Ранее Лайф сообщал, что в США экстренно одобрили "приятный тест" на коронавирус.

Выбор редакции

Loading...