В Москве от коронавируса вылечилось ещё более тысячи пациентов

За минувшие сутки в Москве от коронавирусной инфекции CoViD-19 выздоровело более тысячи пациентов. Статистику на 16 августа привела заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
— За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровело ещё 1045 пациентов. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 197 143, — рассказала заместитель мэра.
"Думали, обычная простуда". Блогер Саша Спилберг рассказала, как заболела коронавирусомПо её словам, сейчас инфекция проявляется не так сильно.
Ранее в России выпустили первую партию вакцины от коронавирусной инфекции, разработанную НИЦ имени Н.Ф. Гамалеи.