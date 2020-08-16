Узнавай важные новости первым

Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Посмотреть видео можно на основной версии сайта

В Москве от коронавируса вылечилось ещё более тысячи пациентов

С начала эпидемии выздоровело свыше 197 тысяч заразившихся CoViD-19.

26
Post cover

Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Кирилл Зыков

За минувшие сутки в Москве от коронавирусной инфекции CoViD-19 выздоровело более тысячи пациентов. Статистику на 16 августа привела заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровело ещё 1045 пациентов. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 197 143, — рассказала заместитель мэра.

"Думали, обычная простуда". Блогер Саша Спилберг рассказала, как заболела коронавирусом

По её словам, сейчас инфекция проявляется не так сильно.

Ранее в России выпустили первую партию вакцины от коронавирусной инфекции, разработанную НИЦ имени Н.Ф. Гамалеи.

Выбор редакции

Loading...