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Вакцинация от гриппа и ОРВИ в Москве начнётся с 1 сентября

По оценкам властей, процедуру пройдут не менее семи миллионов жителей столицы.

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Фото © ТАСС / Владимир Гердо

В Москве вакцинация от сезонных заболеваний, таких как грипп и ОРВИ, начнётся 1 сентября. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин, уточнив, что в прошлом году привились около семи миллионов человек. В текущем году власти города уверены, что число желающих пройти вакцинацию точно будет не меньше.

В прошлом году привили около семи миллионов москвичей, огромный объём, возможно, именно это нас спасло от пиков заболеваний этой весной, когда к нам пришёл коронавирус. В этом году этот объём как минимум надо повторить и сделать его раньше, потому что всё равно должен быть период времени, когда вакцина должна сработать, поэтому начнём это с 1 сентября, — сказал Собянин в интервью телеканалу "Россия-1".

Глава Минздрава рассказал Лайфу, как будет проходить вакцинация от коронавируса в России

По его словам, в первую очередь будет удовлетворяться внутренний спрос на препарат.

Ранее Лайф сообщал, когда начнётся массовая вакцинация россиян от коронавируса.

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