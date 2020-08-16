Вакцинация от гриппа и ОРВИ в Москве начнётся с 1 сентября

В Москве вакцинация от сезонных заболеваний, таких как грипп и ОРВИ, начнётся 1 сентября. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин, уточнив, что в прошлом году привились около семи миллионов человек. В текущем году власти города уверены, что число желающих пройти вакцинацию точно будет не меньше.

— В прошлом году привили около семи миллионов москвичей, огромный объём, возможно, именно это нас спасло от пиков заболеваний этой весной, когда к нам пришёл коронавирус. В этом году этот объём как минимум надо повторить и сделать его раньше, потому что всё равно должен быть период времени, когда вакцина должна сработать, поэтому начнём это с 1 сентября, — сказал Собянин в интервью телеканалу "Россия-1".