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"Думали, обычная простуда". Блогер Саша Спилберг рассказала, как заболела коронавирусом

По её словам, сейчас инфекция проявляется не так сильно.

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Популярный российский видеоблогер Саша Спилберг рассказала своим поклонникам, что у неё подтвердился положительный диагноз коронавирусной инфекции. Запись была опубликована в её "инстаграме".

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Пыж популярен своими репортажами из заброшенных зданий, погибших городов и полусекретных объектов.

Мы даже предположить не могли, что болеем, были уверены, что у меня обычная простуда, — рассказала она о себе и своём бойфренде с таким же диагнозом.

По словам девушки, у неё болело горло и был заложен нос, но сейчас сильная симптоматика прошла. Она чувствует себя уставшей, много спит и испытывает сложности с обонянием. У её молодого человека температура и сильная слабость. Они оба пробудут на карантине до 25 августа.

Ранее Лайф сообщал, что в России была выпущена первая партия вакцины от коронавируса.

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