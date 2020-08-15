"Думали, обычная простуда". Блогер Саша Спилберг рассказала, как заболела коронавирусом

Популярный российский видеоблогер Саша Спилберг рассказала своим поклонникам, что у неё подтвердился положительный диагноз коронавирусной инфекции. Запись была опубликована в её "инстаграме".

— Мы даже предположить не могли, что болеем, были уверены, что у меня обычная простуда, — рассказала она о себе и своём бойфренде с таким же диагнозом.

По словам девушки, у неё болело горло и был заложен нос, но сейчас сильная симптоматика прошла. Она чувствует себя уставшей, много спит и испытывает сложности с обонянием. У её молодого человека температура и сильная слабость. Они оба пробудут на карантине до 25 августа.