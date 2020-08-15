СМИ опубликовали переписку, в которой сёстры Хачатурян рассказали о своей тайной жизни

Опубликована переписка сестёр Хачатурян, обвиняемых в убийстве отца, в которой они обсуждают с друзьями тусовки с запрещёнными веществами и свою повседневную жизнь. Об этом сообщает телеканал "360".

Так, в один из дней после того, как девушки обсудили вечеринку, которая уже состоялась, Крестина начала созывать народ на следующую, уверяя, что сможет кое-что "намутить", и обещала друзьям сюрприз. После этого заявила, что вскоре ожидается "новая поставка".

— Все мы в душе чёрные, — приводит телеканал часть переписки.

Помимо этого они жаловались на отца, который, по их словам, постоянно донимал их домашними делами, заставлял просыпаться в семь утра, приносить завтрак в постель, затем убираться в доме, гладить, мыть посуду, снова готовить и "остальное по мелочам".

— Раза четыре-пять в день ему на блюдечке приносим кушать, где бы он ни сидел, мол, видите ли, ему трудно свою *** до кухни донести, — говорится в одном из сообщений.

По их словам, в таком режиме до поздней ночи они и проводили всё время без возможности заниматься своими делами. При этом они рассказали, что отец не даёт им общаться с родственниками матери и они даже не знают свою бабушку и тётю. Друзья в ответ написали, что девушкам повезло, что их три сестры и можно пожаловаться друг другу, кто-то отметил, что переживать сейчас не стоит, ведь позже они "свалят к мужьям" от отца.