СМИ опубликовали переписку, в которой сёстры Хачатурян рассказали о своей тайной жизни

Опубликована переписка сестёр Хачатурян, обвиняемых в убийстве отца, в которой они обсуждают с друзьями тусовки с запрещёнными веществами и свою повседневную жизнь. Об этом сообщает телеканал "360".
"Твари, мрази, грязные собаки". Появилось новое видео, где Михаил Хачатурян отчитывает дочерейТри девушки убили своего отца 27 июля 2018 года.
Так, в один из дней после того, как девушки обсудили вечеринку, которая уже состоялась, Крестина начала созывать народ на следующую, уверяя, что сможет кое-что "намутить", и обещала друзьям сюрприз. После этого заявила, что вскоре ожидается "новая поставка".
— Все мы в душе чёрные, — приводит телеканал часть переписки.
Помимо этого они жаловались на отца, который, по их словам, постоянно донимал их домашними делами, заставлял просыпаться в семь утра, приносить завтрак в постель, затем убираться в доме, гладить, мыть посуду, снова готовить и "остальное по мелочам".
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— Раза четыре-пять в день ему на блюдечке приносим кушать, где бы он ни сидел, мол, видите ли, ему трудно свою *** до кухни донести, — говорится в одном из сообщений.
По их словам, в таком режиме до поздней ночи они и проводили всё время без возможности заниматься своими делами. При этом они рассказали, что отец не даёт им общаться с родственниками матери и они даже не знают свою бабушку и тётю. Друзья в ответ написали, что девушкам повезло, что их три сестры и можно пожаловаться друг другу, кто-то отметил, что переживать сейчас не стоит, ведь позже они "свалят к мужьям" от отца.
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Напомним, три сестры — Крестина, Ангелина и Мария — 27 июля 2018 года убили своего отца Михаила, нанеся ему множество ножевых ранений. Лайф публиковал аудиозапись звонка сестёр в полицию после расправы и видео их первого допроса. Девушки уверяли, что отец был жесток, издевался над ними и совершал сексуальное насилие, держал их как личных рабынь и подзывал колокольчиком.