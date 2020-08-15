"Игравший" с ребёнком в Сочи отец рассказал на допросе о "своих представлениях" о воспитании детей — видео

Видео © ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю
Сотрудники полиции в Сочи провели допрос мужчины, который активно "играл" со своим маленьким ребёнком, держа его за одну ногу вниз головой. По словам родителя, такой метод соответствует его представлениям о том, как нужно обращаться с чадом.
"Играющих" с младенцем родителей в Сочи доставили в отдел полицииРешается вопрос о передаче ребёнка органам опеки.
— На видео видно, как я небрежно обращаюсь с ребёнком, и может возникнуть ощущение, что с моей стороны есть небрежность. У меня есть свои представления, как нужно обращаться с детьми, — заявил герой нашумевшего ролика.
Он также призвал обратить внимание на "маленьких обезьянок" и выразил мнение, что ребёнку с самого детства необходима активность. Именно это даёт, по словам отца, правильное формирование суставов и костного аппарата младенца.
Из-за "играющих" с младенцем родителей в Сочи начали проверкуНа видео в Сети мужчина держит ребёнка за ногу и свистит.
Ранее большой резонанс в Сети вызвало видео, на котором мужчина "играется" с маленьким ребёнком, держа его за одну ногу вниз головой. Многие пользователи сначала подумали, что это кукла, однако малыш шевелит руками и агукает.