Трясёт, как куклой. Россиян поразило видео родителей, "играющих" с ребёнком

Видео © Соцсети

Большой резонанс в Сети вызвало видео, на котором мужчина "играется" с маленьким ребёнком, держа его за одну ногу вниз головой. Многие пользователи сначала подумали, что это кукла, однако малыш шевелит руками и агукает.

Инцидент произошёл в Ажекском экопарке в Сочи. Родители ребёнка, видимо, вышли на пикник. В кадр при этом попадает стол, на котором стоят алкогольные напитки.

Стоит отметить, что это не первая публикация с малышом в инстаграме отца. Около месяца назад мужчина выложил видео, где поёт песню с призывом ползти своему ребёнку, который лежит на животе на полу. На этой же странице в соцсети размещена фотография свидетельства о рождении. Согласно ему, малышку зовут Шутка, а родилась она в конце июня текущего года.

Фото © Соцсети

Под публикацией из парка и другими видео пользователи отмечают различных знаменитостей, например Андрея Малахова и Ксению Бородину, с просьбой обратить внимание на поведение родителей и помочь малышке.

Как сообщает издание "Кубанские новости", видеороликом заинтересовалась полиция. Правоохранители проводят проверку и устанавливают обстоятельства произошедшего.