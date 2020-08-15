Из-за "играющих" с младенцем родителей в Сочи начали проверку

Уполномоченный по правам ребёнка в Краснодарском крае Татьяна Ковалева рассказала Лайфу, что ей известно о скандальном видео, где мужчина "играется" с маленьким ребёнком.

— О событии известно с момента опубликования. Оперативную информацию получаю, проводятся проверочные мероприятия, — сказала она.

Ранее большой резонанс в Сети вызвало видео, на котором мужчина "играется" с маленьким ребёнком, держа его за одну ногу вниз головой. Многие пользователи сначала подумали, что это кукла, однако малыш шевелит руками и агукает.