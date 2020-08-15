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Из-за "играющих" с младенцем родителей в Сочи начали проверку

На видео в Сети мужчина держит ребёнка за ногу и свистит.

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Уполномоченный по правам ребёнка в Краснодарском крае Татьяна Ковалева рассказала Лайфу, что ей известно о скандальном видео, где мужчина "играется" с маленьким ребёнком.

О событии известно с момента опубликования. Оперативную информацию получаю, проводятся проверочные мероприятия, — сказала она.

Три года назад их годовалый сын умер в хосписе от редчайшего генетического заболевания. У родителей Чарли Гарда появился второй ребёнок

Имя новорождённому пока не придумали.

Ранее большой резонанс в Сети вызвало видео, на котором мужчина "играется" с маленьким ребёнком, держа его за одну ногу вниз головой. Многие пользователи сначала подумали, что это кукла, однако малыш шевелит руками и агукает.

Инцидент произошёл в Ажекском экопарке в Сочи. Родители ребёнка, видимо, вышли на пикник. В кадр при этом попадает стол, на котором стоят алкогольные напитки.

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