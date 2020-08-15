МВД перекрыло канал вывода за рубеж нескольких миллиардов рублей

Сотрудники Министерства внутренних дел России раскрыли и пресекли канал вывода денежных средств по исполнительным производствам за рубеж. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк.

По её словам, злоумышленники создавали фиктивную задолженность между подконтрольными им организациями, после чего представитель "пострадавшей" фирмы подавал исковое заявление о взыскании долга в Арбитражный суд. После того как суд выносил решение, исполнительный лист направляли в Федеральную службу судебных приставов, а деньги со счёта должника списывались на счёт ФССП.

Истец просил перечислить средства на счёт зарегистрированной в иностранном государстве организации.

— Таким образом за рубеж незаконно выводились миллиарды рублей, — отметила Волк.

Сотрудники ГСУ ГУ МВД России по Москве возбудили уголовное дело о совершении валютных операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов. Активные участники группы находятся под домашним арестом, ещё двое — под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.