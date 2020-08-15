Скончался телевизионный и театральный режиссёр Борис Гершт

Режиссёр Борис Гершт ушёл из жизни в возрасте 83 лет, родственники и друзья скорбят о его утрате.

— Не стало моего любимого мастера... Слов нет описать потерю... <...> Не знаю, как свыкнуться с этой мыслью... Светлая память самому лучшему человеку Борису Гершту, — написала в "Фейсбуке" его коллега Юлия Маврина.

О причинах гибели Гершта коллега не сообщила, но отметила, что режиссёр много болел и общение с ним было в основном по телефону.

Гершт родился в 1937 году в Ростове-на-Дону. Зрителям ТВ и театралам он запомнился постановкой спектакля "Уходят женщины" в ленинградском МДТ, спектаклем по рассказам А.П. Чехова "Мужчина и женщина", а также видеофильмом "Артисты джазовые" и как ведущий в рубрике "Как это было" в программах "Петербургский час" и "Петербургское телевидение".