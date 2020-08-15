СМИ заявили о турецкой подлодке в водах Греции

Турецкая подводная лодка подошла к греческому мысу Сунион в 70 километрах от Афин, вторгшись в греческие территориальные воды. Об этом пишет портал ArmyVoice, специализирующийся на военной тематике.
По его сведениям, турецкая подлодка типа 209 была обнаружена греческим противолодочным вертолётом пересекающей пролив Кафирефс (между островами Эвбея и Андрос) и приближающейся к Аттике. Фрегат Salamis заметил турецкую подводную лодку к западу от греческого острова Родос, а другая была в районе острова Карпатос.
В Минобороны Греции заявили о готовности к военному конфликту с ТурциейПодчёркивается, что страна готова сделать всё возможное для защиты своих суверенных прав.
В связи с этим, добавляет портал, в ВВС Греции объявили тревогу, и с утра субботы экипажи вертолётов прочёсывают гидролокаторами каждый район Эгейского моря.
Портал указывает, что в Эгейском и Средиземном морях, вдали от границ зоны, объявленной Турцией с помощью международного оповещения NAVTEX, располагается около шести-восьми турецких подводных лодок, "которые участвуют в операциях, пытаясь достичь берегов Греции".
Официального подтверждения этим данным пока нет.
По мнению издания, Турция хочет создать условия для военного инцидента с Грецией, чтобы принудить Афины к переговорам по разделу морских зон на турецких условиях.
Напомним, в декабре 2019 года делегация Греции во главе с заместителем министра энергетики и окружающей среды Димитриосом Иконому со скандалом покинула церемонию открытия Трансанатолийского газопровода. Это был протест против "провокационных заявлений" президента Турции Реджепа Эрдогана. Тогда турецкий лидер заявил, что его страна не намерена прекращать разведку и бурение на шельфе и в исключительной экономической зоне Кипра.