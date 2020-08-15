СМИ заявили о турецкой подлодке в водах Греции

Турецкая подводная лодка подошла к греческому мысу Сунион в 70 километрах от Афин, вторгшись в греческие территориальные воды. Об этом пишет портал ArmyVoice, специализирующийся на военной тематике.

По его сведениям, турецкая подлодка типа 209 была обнаружена греческим противолодочным вертолётом пересекающей пролив Кафирефс (между островами Эвбея и Андрос) и приближающейся к Аттике. Фрегат Salamis заметил турецкую подводную лодку к западу от греческого острова Родос, а другая была в районе острова Карпатос.

В связи с этим, добавляет портал, в ВВС Греции объявили тревогу, и с утра субботы экипажи вертолётов прочёсывают гидролокаторами каждый район Эгейского моря.

Портал указывает, что в Эгейском и Средиземном морях, вдали от границ зоны, объявленной Турцией с помощью международного оповещения NAVTEX, располагается около шести-восьми турецких подводных лодок, "которые участвуют в операциях, пытаясь достичь берегов Греции".

Официального подтверждения этим данным пока нет.

По мнению издания, Турция хочет создать условия для военного инцидента с Грецией, чтобы принудить Афины к переговорам по разделу морских зон на турецких условиях.