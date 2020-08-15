"Играющих" с младенцем родителей в Сочи доставили в отдел полиции

Родителей из Сочи, которые "игрались" с ребёнком, тряся его вверх ногами, доставили в отдел полиции для выяснения обстоятельств. Об этом Лайфу сообщили в ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

Отмечается, что молодые люди с малышкой жили в палатке в лесном массиве Хостинского района. В настоящее время младенцу ничего не угрожает.

По сообщениям источников, полицейские в том числе проверяют молодых родителей на наличие наркотиков в крови. Решается вопрос о передаче ребёнка в органы опеки.