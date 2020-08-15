"Играющих" с младенцем родителей в Сочи доставили в отдел полиции

Родителей из Сочи, которые "игрались" с ребёнком, тряся его вверх ногами, доставили в отдел полиции для выяснения обстоятельств. Об этом Лайфу сообщили в ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.
Отмечается, что молодые люди с малышкой жили в палатке в лесном массиве Хостинского района. В настоящее время младенцу ничего не угрожает.
По сообщениям источников, полицейские в том числе проверяют молодых родителей на наличие наркотиков в крови. Решается вопрос о передаче ребёнка в органы опеки.
"Осознанно вред ребёнку причинять не будут". Друзья рассказали Лайфу об "играющих" с младенцем родителяхПо отзывам знакомых, пара — адекватные, интеллигентные люди.
Напомним, большой резонанс в Сети вызвало видео, на котором мужчина "играется" с маленьким ребёнком, держа его за одну ногу вниз головой. Многие пользователи сначала подумали, что это кукла, однако малыш шевелит руками и агукает. Правоохранители начали проверку.