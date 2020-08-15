Освещали конфликт. Журналистам Mash разбили камеру на горе Куштау

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Работники ЧОПа разбили камеру сотруднику Mash во время протестов в лагере экоактивистов, выступающих против разработки горы Куштау.
— Досталось защитникам Куштау, досталось и нашим. Бойцам Башкирской содовой компании очень мешала камера, её вырвали из рук оператора и бросили на землю, — пишет издание.
Путин заявил, что проблемы с экологией в Усолье-Сибирском долгие годы замалчивалисьСейчас объекты хранения отходов химического производства находятся в аварийном состоянии.
Отмечается, что сотрудники ЧОПа пускают в ход дубинки, чтобы разогнать экоактивистов. Они также ломают их палатки.
Напомним, в августе прошлого года Башкирская сырьевая компания получила лицензию на разработку Куштау сроком на 20 лет. Общественные деятели и учёные просили главу республики Радия Хабирова отменить решение, но он ответил, что нельзя остановить стратегическое для страны производство и оставить без работы тысячи людей. Активисты утверждают, что работы повлияют на экологию.