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Группа сотрудников МЧС России в полном составе вернулась из Ливана

Спасатели расчищали завалы и оказывали медицинскую помощь.

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Фото © Предоставлено МЧС РФ

Три спецборта МЧС России 15 августа вернули на родину около 160 специалистов, которые десять дней участвовали в ликвидации последствий ЧС в Бейруте. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Фото © Предоставлено МЧС РФ

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Спасатели работали в три смены вблизи эпицентра взрыва в столице Ливана. Кинологи обследовали более 31,5 километра территории, в том числе 26 тысяч квадратных метров с помощью беспилотников. Из-под завалов сотрудникам МЧС РФ удалось извлечь тела десяти погибших. Специалисты также оказали медицинскую помощь в аэромобильном госпитале примерно 600 пострадавшим, в том числе 70 детям.

Основные травмы — колото-режущие от битого стекла. В зданиях Бейрута большую площадь составляет остекление, — рассказал врач Алексей Скоробулатов.

Отмечается, что российские спасатели покинули Бейрут в числе последних, основные работы на месте завершены, остались только инженерные мероприятия и разбор завалов.

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Около 300 человек получили помощь медиков из РФ в полевом госпитале.

Напомним, вечером 4 августа в порту Бейрута прогремел взрыв, в результате которого погибло более 150 человек, тысячи были ранены. 8 августа в центре ливанской столицы начался антиправительственный митинг, который почти сразу перерос в столкновения демонстрантов и полиции и штурм ряда министерств.

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