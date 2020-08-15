Группа сотрудников МЧС России в полном составе вернулась из Ливана

Три спецборта МЧС России 15 августа вернули на родину около 160 специалистов, которые десять дней участвовали в ликвидации последствий ЧС в Бейруте. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Фото © Предоставлено МЧС РФ 1 / 4

Спасатели работали в три смены вблизи эпицентра взрыва в столице Ливана. Кинологи обследовали более 31,5 километра территории, в том числе 26 тысяч квадратных метров с помощью беспилотников. Из-под завалов сотрудникам МЧС РФ удалось извлечь тела десяти погибших. Специалисты также оказали медицинскую помощь в аэромобильном госпитале примерно 600 пострадавшим, в том числе 70 детям.

— Основные травмы — колото-режущие от битого стекла. В зданиях Бейрута большую площадь составляет остекление, — рассказал врач Алексей Скоробулатов.

Отмечается, что российские спасатели покинули Бейрут в числе последних, основные работы на месте завершены, остались только инженерные мероприятия и разбор завалов.