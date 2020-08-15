"Осознанно вред ребёнку причинять не будут". Друзья рассказали Лайфу об "играющих" с младенцем родителях

Герой резонансного ролика, на котором маленького ребёнка держат одной рукой вниз головой, — примерный отец, который не причинил бы зла малышке. Об этом в беседе с Лайфом рассказали друзья и знакомые Игоря.

По словам подруги матери младенца Александры Ч., Дарья пресекла бы действия, если бы дочери всерьёз угрожала опасность. Близкий друг семьи Влад Б. отметил, что не увидел ничего противозаконного или опасного для ребёнка.

— Мне в директ пишут с непонятными претензиями, в том числе ко мне, давлением, что я должен кому-то что-то. Никто не смог ответить, что же там такого в этом видео "страшного". А никто и не скажет, потому что нет ничего негативного. А вот люди, которые позволяют себе кричать "лишите родительских прав" и прочее, — это основная проблема, что их столько и они единогласно это орут. Беда, не ожидал, — заявил молодой человек.

Собеседник напомнил, что каждый человек уникален и не стоит всех равнять "по типовой семье".

— Про ребят могу честно сказать: адекватные, спокойные, воспитанные, интеллигентные. Может, они в космонавты готовят дитя? Ребёнок не плачет, ребёнок спокоен. Плакал бы или сопротивлялся, можно было бы говорить о насилии. Но на этом видео ничего такого нет! — отметил Влад.

Знакомые пары уверяют: Игорь адекватный, рассудительный человек, он не стал бы причинять дочке вред.

— Сейчас отдыхают. Ребёнком занимаются. Это видео не несёт никакого смысла. Видео их полторы недели. Ребёнок жив, здоров. Врачи и не такое практикуют. А в целом — всё у них хорошо. Ребёнку ничего не угрожает. Они не алкаши и не наркоманы, как пишут в комментариях, — сказал приятель героя резонансного ролика Игорь Б.

Ещё один знакомый семьи, Руслан, предположил, что запись могла быть выложена в Сеть "ради хайпа". При этом он подчеркнул, что отец малышки — "парень хороший очень, доброй души человек".

— Такой протест. Типа "неформальность", — предположил собеседник, не исключив, что у родителей младенца могут быть проблемы психологического или психического характера.