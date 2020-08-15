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Самолёт "России" вернулся в аэропорт из-за проблем с шасси — видео

Борт совершал рейс из Санкт-Петербурга в Анталью.

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Момент взлёта. Видео © LIFE

Самолёт авиакомпании "Россия" после вылета из Санкт-Петербурга экстренно вернулся в аэропорт вылета. На борту произошли неполадки.

Как сообщают пассажиры, у судна не убралось шасси. Посадка прошла в штатном режиме. По обещаниям авиакомпании, новый борт должен был вылететь в семь часов вечера. На время задержки путешественникам предоставили еду и горячее питание.

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