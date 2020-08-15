Самолёт "России" вернулся в аэропорт из-за проблем с шасси — видео

Момент взлёта. Видео © LIFE
Самолёт авиакомпании "Россия" после вылета из Санкт-Петербурга экстренно вернулся в аэропорт вылета. На борту произошли неполадки.
Как сообщают пассажиры, у судна не убралось шасси. Посадка прошла в штатном режиме. По обещаниям авиакомпании, новый борт должен был вылететь в семь часов вечера. На время задержки путешественникам предоставили еду и горячее питание.
Борт совершал рейс в турецкую Анталью.
Пользователь Twitter едва не поседел, увидев, как в аэропорту садится самолёт, разбившийся 35 лет назадВ итоге в истории пришлось разбираться журналистам.
Ранее Лайф рассказывал, что авиадебошира без билета вышвырнули прямо из салона самолёта.