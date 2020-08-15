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"Сатанистка?!" В Сети удивились тому, как крестится Ольга Бузова

Певицу также заподозрили в связях с масонами.

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Видео © Instagram / buzova86

В Интернете обратили внимание на то, как телеведущая и певица Ольга Бузова крестится перед концертом, и предположили, что этот символ едва ли принадлежит христианству.

Перед концертом на удачу она очерчивает в воздухе треугольник. Кто не в теме: треугольник — символ масонов. Многие из них, по мнению знатоков, практикуют сатанизм и чёрную магию, — пишет телеграм-канал "Только никому".

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Артисты устроили весёлую вечеринку.

Издание отмечает, что Бузову неоднократно обвиняли в демонстрации демонических знаков. Авторы поста предполагают, что певица, вероятно, сама не знает, что именно показывает.

Недавно появилась информация о том, что Ольга Бузова и Дава поссорились из-за Киркорова. Девушка давно мечтала спеть с "королём" дуэтом, но возлюбленный её опередил. Однако недавно Дава написал в "Инстаграме" нежный пост, посвящённый годовщине их отношений.

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