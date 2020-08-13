Киркоров на глазах у толпы стащил платье с Ольги Бузовой, пока она исполняла жаркий танец — видео

На днях в Москве состоялась закрытая презентация нового клипа на песню "Ролекс" Филиппа Киркорова и возлюбленного Ольги Бузовой Давида Манукяна, известного под псевдонимом Дава. Событие вышло масштабным. Якобы перед премьерой "король российской эстрады" даже подарил Манукяну усыпанные бриллиантами часы Rolex Pearlmaster 39, стоимость которых составляет 16 млн рублей, пишет Peopletalk.
Видео © Telegram / Yobajur
Но, похоже, это не всё, чем запомнится выход клипа, на премьеру которого пришла в том числе Ольга Бузова. Так, в Сети появились кадры, где ведущая "Дома-2" танцует на возвышении, а герой вечера Филипп Киркоров в порыве веселья стаскивает с неё платье, пишет телеграм-канал Yobajur.
Фото © Telegram /Yobajur
Лицо девушки оказалось красноречивее всяких слов. Король российской эстрады застал певицу врасплох. Со смущённой улыбкой она поправила наряд и продолжила свой танец.
Фото © Instagram / fkirkorov
Примечательно, что недавно появилась информация о том, что Ольга Бузова и Дава поссорились из-за Киркорова. Девушка давно мечтала спеть с "королём" дуэтом, но возлюбленный её опередил. Однако недавно Дава написал в "Инстагаме" нежный пост, посвящённый годовщине их отношений. "Ровно год, как мы вместе❤️ после нашего знакомства, ты перевернула мою жизнь с ног на голову. 🤪 Спасибо моей любимой за любовь, нежность и поддержку.✊🏻 Люблю тебя, родная", — отметил Манукян.