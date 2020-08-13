Киркоров на глазах у толпы стащил платье с Ольги Бузовой, пока она исполняла жаркий танец — видео

На днях в Москве состоялась закрытая презентация нового клипа на песню "Ролекс" Филиппа Киркорова и возлюбленного Ольги Бузовой Давида Манукяна, известного под псевдонимом Дава. Событие вышло масштабным. Якобы перед премьерой "король российской эстрады" даже подарил Манукяну усыпанные бриллиантами часы Rolex Pearlmaster 39, стоимость которых составляет 16 млн рублей, пишет Peopletalk.

Видео © Telegram / Yobajur

Но, похоже, это не всё, чем запомнится выход клипа, на премьеру которого пришла в том числе Ольга Бузова. Так, в Сети появились кадры, где ведущая "Дома-2" танцует на возвышении, а герой вечера Филипп Киркоров в порыве веселья стаскивает с неё платье, пишет телеграм-канал Yobajur.

Фото © Telegram /Yobajur

Лицо девушки оказалось красноречивее всяких слов. Король российской эстрады застал певицу врасплох. Со смущённой улыбкой она поправила наряд и продолжила свой танец.

Фото © Instagram / fkirkorov