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Киркоров на глазах у толпы стащил платье с Ольги Бузовой, пока она исполняла жаркий танец — видео

Артисты устроили весёлую вечеринку.

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Фото © Telegram / Yobajur, Instagram / fkirkorov

На днях в Москве состоялась закрытая презентация нового клипа на песню "Ролекс" Филиппа Киркорова и возлюбленного Ольги Бузовой Давида Манукяна, известного под псевдонимом Дава. Событие вышло масштабным. Якобы перед премьерой "король российской эстрады" даже подарил Манукяну усыпанные бриллиантами часы Rolex Pearlmaster 39, стоимость которых составляет 16 млн рублей, пишет Peopletalk.

Видео © Telegram / Yobajur

Но, похоже, это не всё, чем запомнится выход клипа, на премьеру которого пришла в том числе Ольга Бузова. Так, в Сети появились кадры, где ведущая "Дома-2" танцует на возвышении, а герой вечера Филипп Киркоров в порыве веселья стаскивает с неё платье, пишет телеграм-канал Yobajur.

Фото © Telegram /Yobajur

Лицо девушки оказалось красноречивее всяких слов. Король российской эстрады застал певицу врасплох. Со смущённой улыбкой она поправила наряд и продолжила свой танец.

Фото © Instagram / fkirkorov

Примечательно, что недавно появилась информация о том, что Ольга Бузова и Дава поссорились из-за Киркорова. Девушка давно мечтала спеть с "королём" дуэтом, но возлюбленный её опередил. Однако недавно Дава написал в "Инстагаме" нежный пост, посвящённый годовщине их отношений. "Ровно год, как мы вместе❤️ после нашего знакомства, ты перевернула мою жизнь с ног на голову. 🤪 Спасибо моей любимой за любовь, нежность и поддержку.✊🏻 Люблю тебя, родная", — отметил Манукян.

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Ведущая позже призналась, что появилась в эфире "с ярким блеском в глазах".

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