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Лобода показала фото в бикини, из-за которых фанаты сочли её идеалом сексуальной женщины

Артистка упорно работает над своими формами и не стесняется их демонстриовать.

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Фото © Instagram / lobodaofficial

37-летняя певица отправилась в Турцию с концертом, а после не упустила возможности понежиться на солнце и похвастаться фигурой. Лобода выложила в "Инстаграм" знойные кадры, на которых появилась в маленьком чёрно-белом бикини, дополнив образ шляпой и очками.

Фото © Instagram / lobodaofficial

На одном из фото певица наклонилась вбок, чтобы лучше было видно её изящную талию, и кокетливо приподняла завязки купальника. На другом снимке Лобода сместила акцент и снова поразила поклонников длиной своих ног.

Фото © Instagram / lobodaofficial

Знойные кадры набрали более 100 тыс. лайков, и поклонникам было что обсудить в комментариях. Так, многие назвали фигуру своей любимицы безупречной, а её саму — идеалом женщины.

Вы очень красивая женщина!!!

elenamizikina

Какая эффектная 😍😍😍

danil________13

Фото © Instagram / lobodaofficial

О боги! Вот это ноги! Просто завистью изошлась

olturs

Идеал сексуальной женщины❤️

<br/>kolokolkinandrei

Светлана Лобода — певица, дизайнер, экс-солистка "ВИА Гры" родом из Киева, представлявшая Украину на Евровидении-2009. Сейчас она успешно строит сольную карьеру и воспитывает двух дочек. Подробнее о биографии артистки читайте на сайте uznayvse.ru.

Лобода снялась в откровенном бикини, поразив поклонников длиной своих ног

После самоизоляции звёзды спешат наверстать упущенное и активно пополняют свои аккаунты жаркими снимками.

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