Лобода показала фото в бикини, из-за которых фанаты сочли её идеалом сексуальной женщины

37-летняя певица отправилась в Турцию с концертом, а после не упустила возможности понежиться на солнце и похвастаться фигурой. Лобода выложила в "Инстаграм" знойные кадры, на которых появилась в маленьком чёрно-белом бикини, дополнив образ шляпой и очками.

Фото © Instagram / lobodaofficial

На одном из фото певица наклонилась вбок, чтобы лучше было видно её изящную талию, и кокетливо приподняла завязки купальника. На другом снимке Лобода сместила акцент и снова поразила поклонников длиной своих ног.

Фото © Instagram / lobodaofficial

Знойные кадры набрали более 100 тыс. лайков, и поклонникам было что обсудить в комментариях. Так, многие назвали фигуру своей любимицы безупречной, а её саму — идеалом женщины.

Вы очень красивая женщина!!! elenamizikina

Какая эффектная 😍😍😍 danil________13

Фото © Instagram / lobodaofficial

О боги! Вот это ноги! Просто завистью изошлась olturs

Идеал сексуальной женщины❤️ <br/>kolokolkinandrei