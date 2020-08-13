Лобода показала фото в бикини, из-за которых фанаты сочли её идеалом сексуальной женщины

37-летняя певица отправилась в Турцию с концертом, а после не упустила возможности понежиться на солнце и похвастаться фигурой. Лобода выложила в "Инстаграм" знойные кадры, на которых появилась в маленьком чёрно-белом бикини, дополнив образ шляпой и очками.
На одном из фото певица наклонилась вбок, чтобы лучше было видно её изящную талию, и кокетливо приподняла завязки купальника. На другом снимке Лобода сместила акцент и снова поразила поклонников длиной своих ног.
Знойные кадры набрали более 100 тыс. лайков, и поклонникам было что обсудить в комментариях. Так, многие назвали фигуру своей любимицы безупречной, а её саму — идеалом женщины.
Вы очень красивая женщина!!!
elenamizikina
Какая эффектная 😍😍😍
danil________13
О боги! Вот это ноги! Просто завистью изошлась
olturs
Идеал сексуальной женщины❤️
<br/>kolokolkinandrei
Светлана Лобода — певица, дизайнер, экс-солистка "ВИА Гры" родом из Киева, представлявшая Украину на Евровидении-2009. Сейчас она успешно строит сольную карьеру и воспитывает двух дочек. Подробнее о биографии артистки читайте на сайте uznayvse.ru.