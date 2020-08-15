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"Не смогли встать в позу?" Скандальная писательница Ницой увидела угрозу в русскоязычных сериалах

Она раскритиковала актёров, которые соглашаются на съёмки в них.

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Фото © Facebook / Larysa Nitsoi

Скандальная украинская писательница Лариса Ницой обвинила телевидение и кино в "развращении" молодого населения. Её возмутили русскоязычные сериалы, которые демонстрируют по ТВ.

По мнению Ницой, демонстрируемые в фильмах атрибуты богатой жизни способны повысить привлекательность и популярность русского языка.

Это красивая бижутерия или дорогие украшения, красивые платья. И это всё на русском языке. <…> И все дети на Украине понимают: хочешь в высший свет, надо на русском языке разговаривать, — возмутилась писательница в эфире Четвёртого канала.

"Информационные помойки". Ницой заявила о "смертельной опасности" российских соцсетей для украинцев

Писательница поддержала решение киевских властей о продлении санкций против сайтов РФ.

Она также прошлась по актёрам, которые играют в таких сериалах. Ницой считает, что артисты могли бы "встать руки в боки" и заявить, что не намерены далее "популяризировать русский язык".

Ранее Ницой назвала русскоязычного таксиста антиукраинской гнидой.

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