"Не смогли встать в позу?" Скандальная писательница Ницой увидела угрозу в русскоязычных сериалах

Скандальная украинская писательница Лариса Ницой обвинила телевидение и кино в "развращении" молодого населения. Её возмутили русскоязычные сериалы, которые демонстрируют по ТВ.
По мнению Ницой, демонстрируемые в фильмах атрибуты богатой жизни способны повысить привлекательность и популярность русского языка.
— Это красивая бижутерия или дорогие украшения, красивые платья. И это всё на русском языке. <…> И все дети на Украине понимают: хочешь в высший свет, надо на русском языке разговаривать, — возмутилась писательница в эфире Четвёртого канала.
"Информационные помойки". Ницой заявила о "смертельной опасности" российских соцсетей для украинцевПисательница поддержала решение киевских властей о продлении санкций против сайтов РФ.
Она также прошлась по актёрам, которые играют в таких сериалах. Ницой считает, что артисты могли бы "встать руки в боки" и заявить, что не намерены далее "популяризировать русский язык".
Ранее Ницой назвала русскоязычного таксиста антиукраинской гнидой.