"Не смогли встать в позу?" Скандальная писательница Ницой увидела угрозу в русскоязычных сериалах

Скандальная украинская писательница Лариса Ницой обвинила телевидение и кино в "развращении" молодого населения. Её возмутили русскоязычные сериалы, которые демонстрируют по ТВ.

По мнению Ницой, демонстрируемые в фильмах атрибуты богатой жизни способны повысить привлекательность и популярность русского языка.

— Это красивая бижутерия или дорогие украшения, красивые платья. И это всё на русском языке. <…> И все дети на Украине понимают: хочешь в высший свет, надо на русском языке разговаривать, — возмутилась писательница в эфире Четвёртого канала.

Она также прошлась по актёрам, которые играют в таких сериалах. Ницой считает, что артисты могли бы "встать руки в боки" и заявить, что не намерены далее "популяризировать русский язык".