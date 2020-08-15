"Юмор требует ежедневных тренировок". Петросян пожаловался на отмену гастролей

Юморист Евгений Петросян посетовал на отмену выступлений в Крыму. Он рассказал, что артисты очень озадачены отсутствием гастролей.

— Не знаю, как в других жанрах, а юмор, как спорт, требует ежедневных тренировок, — написал телеведущий в посте в "Инстаграме".

По словам Петросяна, зритель по сути является партнёром артистов, и чтобы быть в форме, надо взаимодействовать с ним.

— Раньше я говорил, что если артист не выходит на сцену месяц, он может восстановиться в течение недели–десяти дней. Если два–три месяца — это уже большая проблема. У нас получается уже пять месяцев. И что это будет, нам никто не сможет сказать, — разъяснил народный артист РСФСР свою позицию.

Юморист отметил, что его выступления в Адлере и Сочи, намеченные на конец августа, висят "на волоске". Петросян выразил надежду на то, что концерты всё-таки состоятся.