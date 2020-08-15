Японцам не понравилась новая российская монета, посвящённая Курилам

Новые российские монеты, посвящённые Курильской десантной операции, вызвали негодование у жителей Японии, но российские пользователи Сети иронично отреагировали на заявления, что Москва так испытывает терпение Токио.

— Выпускаем в обращение памятные монеты, посвящённые Курильской десантной операции и 500-летию возведения Тульского кремля, — написал Центробанк в "Твиттере".

В пресс-релизе отмечено, что на оборотной стороне монеты изображён "памятник воинам Советской армии — освободителям Курильских островов в 1945 г.".

В японской Hokkaido Shimbun этот факт отметили и указали, что так "Россия подчеркнула своё положение страны — победительницы во Второй мировой войне". Сразу после этого в Сети разгорелись споры.

Ещё одна откровенная демонстрация того, что Россия не имеет ни малейшего желания решать территориальный вопрос tim

Нельзя позволить России выпускать такие "юбилейные" монеты tokumei

Российские пользователи Интернета не остались в стороне и ответили японским друзьям.

Хорошая монета получилась. Побольше надо выпустить, не жмотясь Американский патриот

Ну пусть выпустят свою монету в честь победы в Русско-Японской войне semenod

Ранее Посольство России отреагировало на претензии Японии по поводу поездки главы МЧС на Курилы. Там напомнили японскому МИД, что Россия имеет полное право осуществлять на собственной территории любую деятельность.