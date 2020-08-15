Американские рэперы посвятили песню легенде баскетбола Коби Брайанту

"Рад, что получилось сделать больше, чем просто стучать мячом". Памяти Коби Брайанта Коби Брайант — один из величайших игроков в истории баскетбола. Пять титулов в НБА, 18 Матчей всех звёзд, лучший игрок сезона, плей-офф и матчей звёзд, двукратный олимпийский чемпион. Но никакие титулы и награды не могут передать того, что он сделал для игры. Чёрная Мамба навсегда.