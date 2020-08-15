Американские рэперы посвятили песню легенде баскетбола Коби Брайанту

Рэперы Доминик Джонс и Тайсон Болдинг, известные под сценическими именами Lil Baby и Money Man, выпустили сингл "24". Песня посвящена легендарному баскетболисту Коби Брайанту, выступавшему за клуб "Лос-Анджелес Лейкерс" под этим номером, сообщает TMZ Sports.
За сутки композицию прослушали свыше 208 тысяч раз. На обложке сингла — Чёрная Мамба (прозвище Брайанта) и число 24. Змея частично окрашена в цвет баскетбольного мяча.
По данным портала Vibe.com, за годы своей популярности пятикратный чемпион НБА был упомянут в песнях более 500 раз.
Стали известны результаты медосвидетельствования пилота, с которым разбился Коби БрайантРанее вдова погибшего обвинила мужчину в случившемся и подала иск в суд.
Напомним, вертолёт, в котором находился легендарный баскетболист, разбился в окрестностях Лос-Анджелеса 26 января. Вместе с ним летела его 13-летняя дочь Джиджи. У спортсмена остались жена Ванесса и три дочери — Наталья, Бьянка и Капри. Последняя появилась на свет в июне 2019 года. СМИ опубликовали детали расследования о крушении вертолёта. Вдова Коби подала в суд на компанию, владевшую вертолётом. Ванесса уверена, что причиной гибели мужа и дочери стала ошибка пилота.
"Рад, что получилось сделать больше, чем просто стучать мячом". Памяти Коби БрайантаКоби Брайант — один из величайших игроков в истории баскетбола. Пять титулов в НБА, 18 Матчей всех звёзд, лучший игрок сезона, плей-офф и матчей звёзд, двукратный олимпийский чемпион. Но никакие титулы и награды не могут передать того, что он сделал для игры. Чёрная Мамба навсегда.
Карьеру Брайант завершил в 2016 году. Баскетболист 18 раз участвовал в Матче звёзд НБА. Пять раз становился чемпионом ассоциации и дважды — самым ценным игроком финала. Всю свою карьеру он провёл в клубе "Лос-Анджелес Лейкерс". В 2018 году Брайант получил премию "Оскар" за лучший анимационный короткометражный фильм "Дорогой баскетбол".