Экс-солист "Инь-Ян" Сергей Ашихмин стал отцом

Экс-солист группы "Инь-Ян" Сергей Ашихмин поделился с подписчиками в "Инстаграме" радостной новостью: он стал отцом.
Фото © Instagram / Сергей Ашихмин
Артист выложил фото с малышом и возлюбленной. Мальчика назвали Леоном. Он родился ещё 13 августа, однако сообщить о событии пара решила только сегодня.
Молодого отца в комментариях заваливают поздравлениями, в том числе бывшие коллеги по "Фабрике звёзд" Марк Тишман и Татьяна Богачёва.
Рудова развеяла слухи о своей беременности и познакомила фанатов с "женихом"На неделе в СМИ появилась информация, что Наталья Рудова скоро станет мамой. И хоть актриса сама дразнила прессу фотографиями "с животиком", на деле всё оказалось совсем не так.
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