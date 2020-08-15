Экс-солист "Инь-Ян" Сергей Ашихмин стал отцом

Рудова развеяла слухи о своей беременности и познакомила фанатов с "женихом" На неделе в СМИ появилась информация, что Наталья Рудова скоро станет мамой. И хоть актриса сама дразнила прессу фотографиями "с животиком", на деле всё оказалось совсем не так.