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В соседях — артисты и спортсмены. Джей Ло с женихом выложили $40 млн за особняк в Майами

Площадь дома — 3700 квадратных метров.

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Фото © Instagram / arod

Певица Дженнифер Лопес и её жених Алекс Родригес приобрели особняк стоимостью $40 миллионов, расположенный на острове Стар-Айленд в Майами. Об этом сообщает TMZ.

Портал отмечает, что у бейсболиста уже был дом во Флориде, в Корал-Гейблс. Из-за этого неясно, станет ли приобретение новой "базой" пары или же это лишь инвестиция в недвижимость.

Фото © Zillow.com

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Площадь особняка составляет около 3700 квадратных метров. В нём десять спален, двенадцать ванных комнат, на территории есть бассейн — "произведение искусства".

К услугам жителей роскошного здания — лифт, винная комната, шикарная кухня и библиотека.

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О помолвке пара сообщила, выложив одинаковые фотографии своих рук и кольца на обручальном пальце.

Ранее Джей Ло сразила фанатов откровенным фото.

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