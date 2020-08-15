В соседях — артисты и спортсмены. Джей Ло с женихом выложили $40 млн за особняк в Майами

Певица Дженнифер Лопес и её жених Алекс Родригес приобрели особняк стоимостью $40 миллионов, расположенный на острове Стар-Айленд в Майами. Об этом сообщает TMZ.

Портал отмечает, что у бейсболиста уже был дом во Флориде, в Корал-Гейблс. Из-за этого неясно, станет ли приобретение новой "базой" пары или же это лишь инвестиция в недвижимость.

Фото © Zillow.com 1 / 4

Площадь особняка составляет около 3700 квадратных метров. В нём десять спален, двенадцать ванных комнат, на территории есть бассейн — "произведение искусства".

К услугам жителей роскошного здания — лифт, винная комната, шикарная кухня и библиотека.