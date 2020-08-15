ЦБ запретил страховщикам навязывание нового полиса ОСАГО

Страховые компании не должны навязывать потребителям оформление нового полиса ОСАГО, говорится в сообщении Центрального банка России. Соответствующее информационное письмо было направлено всем страховщикам.

ЦБ обратил внимание на практику, при которой страховые агенты предлагали клиенту оформить новый документ, если в прошлый полис необходимо было внести изменения. В Банке России подчеркнули, что такая практика не является законной.

— Страховые организации должны скорректировать по заявлению страхователя сведения, в которых была допущена ошибка при оформлении полиса — неважно, по вине страховщика или страхователя, — отметили в Центробанке.

В ЦБ напомнили, что замена в полисе страхователей или транспортного средства под видом изменений отдельных сведений недопустима.