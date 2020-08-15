"Спасибо за добрые слова поддержки". Губернатор ЯНАО сообщил, что вылечился от коронавируса

Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) Дмитрий Артюхов сообщил, что вылечился от коронавируса, который у него диагностировали около двух недель назад. Об этом он сообщил на странице в "Инстаграме".
— Спасибо всем за добрые слова поддержки. Получил два отрицательных теста подряд, что даёт возможность вернуться к полноценной работе, — написал Артюхов, добавив, что в целом чувствует себя хорошо.
Он также сообщил, что 17 августа отправится в поездку по дорогам региона, заезжая в города и посёлки. Глава региона отметил, что оценит "строительные и ремонтные работы на трассах, темпы возведения жилья и социальных объектов", а также пообщается с жителями.
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Напомним, 31 июля Артюхов сообщил, что ему пришлось отменить предстоящие поездки из-за заражения CoViD-19.