Узнавай важные новости первым

Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Посмотреть видео можно на основной версии сайта

"Спасибо за добрые слова поддержки". Губернатор ЯНАО сообщил, что вылечился от коронавируса

Глава субъекта отметил, что с 17 августа отправится в поездку по дорогам региона.

26
Post cover

Дмитрий Артюхов. Фото © Instagram / artyukhov_da

Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) Дмитрий Артюхов сообщил, что вылечился от коронавируса, который у него диагностировали около двух недель назад. Об этом он сообщил на странице в "Инстаграме".

Спасибо всем за добрые слова поддержки. Получил два отрицательных теста подряд, что даёт возможность вернуться к полноценной работе, — написал Артюхов, добавив, что в целом чувствует себя хорошо.

Он также сообщил, что 17 августа отправится в поездку по дорогам региона, заезжая в города и посёлки. Глава региона отметил, что оценит "строительные и ремонтные работы на трассах, темпы возведения жилья и социальных объектов", а также пообщается с жителями.

Врио губернатора Камчатки Солодов рассказал Лайфу о любимом месте в регионе — видео

Он признался, что на Курильском озере можно наблюдать мудрость природы и учиться у неё.

Напомним, 31 июля Артюхов сообщил, что ему пришлось отменить предстоящие поездки из-за заражения CoViD-19.

Выбор редакции

Loading...