"Спасибо за добрые слова поддержки". Губернатор ЯНАО сообщил, что вылечился от коронавируса

Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) Дмитрий Артюхов сообщил, что вылечился от коронавируса, который у него диагностировали около двух недель назад. Об этом он сообщил на странице в "Инстаграме".

— Спасибо всем за добрые слова поддержки. Получил два отрицательных теста подряд, что даёт возможность вернуться к полноценной работе, — написал Артюхов, добавив, что в целом чувствует себя хорошо.

Он также сообщил, что 17 августа отправится в поездку по дорогам региона, заезжая в города и посёлки. Глава региона отметил, что оценит "строительные и ремонтные работы на трассах, темпы возведения жилья и социальных объектов", а также пообщается с жителями.