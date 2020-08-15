Вот бы похудеть: 6 советов от диетолога, который знает, чем все занимались на карантине

Для некоторых работа на удалёнке превратилась в настоящее испытание, ведь кухня близко, а перед сладостями так трудно устоять. Вести здоровый образ жизни в таких условиях, мягко говоря, непросто. Пришло время браться за ум. Диетолог Джейн Кларк рассказала изданию The Sun, как избавиться от вредных пищевых привычек, приобретённых за время самоизоляции.

1. Заведите дневник

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Приучите себя каждый день заносить в дневник информацию о том, что вы съели и выпили, в каких количествах и как это отразилось на вашем самочувствии. Зафиксируйте, были ли вы голодны. Если настроение после еды не улучшается, дополните свой рацион продуктами, богатыми триптофаном. Подойдут курица, индейка, яйца, лосось, тунец, фасоль, чечевица, орехи и семена. И не забудьте про шоколад: он тоже помогает вырабатывать серотонин, гормон счастья.

2. Пейте воду

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Недостаток жидкости в организме может вызывать вялость и даже ложное чувство голода. Чтобы этого не происходило, пейте достаточно воды: она способствует переносу питательных веществ в клетки и их детоксикации. Национальные академии наук, инженерии и медицины США рекомендуют мужчинам потреблять 3,7 литра воды в день, женщинам — 2,7 литра. Около 20% этого объёма приходится на еду, остальное — на напитки. И следите за цветом мочи — она должна быть бледно-соломенной.

3. Замените вредные закуски на орехи и сухофрукты

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Откажитесь от чипсов и конфет в пользу закусок, обеспечивающих здоровый баланс углеводов, белков и жиров. Лучший выбор — орехи и сухофрукты.

4. Планируйте своё питание

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Готовьте немного больше, чем нужно: остатки могут пригодиться на следующий день. На выходных запаситесь полезными закусками, которые выручат вас, если неделя окажется загруженной и у вас не будет времени стоять у плиты. Хороший вариант — скумбрия, из которой можно сделать салат или котлеты.

5. Не забывайте про завтрак

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День нужно начинать со здоровой еды. Приём пищи вскоре после пробуждения помогает сбалансировать уровень сахара и гормонов в крови. Фрукты, ягоды, йогурты, яйца пашот, тосты — всё это позволит продержаться до обеда.

6. Перейдите на сложные углеводы

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