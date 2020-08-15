Имплант разорвался прямо в груди клиентки, и врачи были уверены, что ей осталось жить 6 месяцев

Шеннон потратила восемь тысяч фунтов стерлингов (765 тыс. рублей) на импланты для груди, чтобы почувствовать себя увереннее. Но операция не только влетела ей в копеечку, но и чуть не лишила жизни. Спустя полгода состояние девушки начало ухудшаться и в один момент она просто не смогла встать с кровати.

Я думала, что не выживу. Я полностью потеряла слух на одно ухо и зрение. Это страшно, потому что я даже не успела вырастить своих детей. Моему младшему — 15 лет, и они чуть не потеряли маму из-за грудных имплантов Шеннон Племонс

Фото © Facebook / Shannon Plemons

Когда девушку привезли в больницу, медики провели все необходимые анализы. Выяснилось, силиконовый имплант в её левой груди разорвался. Мало того, у Шеннон подтвердилась так называемая болезнь грудных имплантов". За эти полгода она визуально постарела на десятки лет и набрала 30 килограммов. Врачи были уверены, ещё полгода с "силиконовой грудью" американка просто не переживёт, и тогда же назначили дату операции по её удалению.

Я становилась всё слабее, и я рассказала семье, как чувствую, что внутри меня растёт монстр. Но, как только я проснулась после операции, мне показалось, что кто-то включил свет. Моё зрение и слух вернулись. А симптомы сразу же стали слабее. Я снова чувствую себя живой впервые за много лет Шеннон Племонс

Но, несмотря на то что состояние женщины улучшилось, ей до сих пор приходится пить кучу лекарств. Её тело всё ещё буквально наполнено токсинами. "Болезнь грудных имплантов", с которой столкнулась Шеннон, как оказалось, довольно распространённое состояние среди тех, кто решился на увеличение груди, пишет Mirror.

Фото © Facebook / Shannon Plemons

Сейчас Шеннон считает своей обязанностью предупредить всех женщин, которые мечтают об увеличении груди. Американка на своей шкуре проверила, что импланты могут стать бомбой замедленного действия, которая буквально убивает вас изнутри.